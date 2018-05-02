Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Агджабединском районе

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гаджибеделли-Периоглулар-Тезекенд в Агджабединском районе.

В распоряжении говорится, что с целью строительства автомобильной дороги Гаджибеделли-Периоглулар-Тезекенд, соединяющей три населенных пункта с населением восемь тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено восемь миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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