Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Оргкомитета в связи с проведением в Баку финала Лиги Европы УЕФА по футболу

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о создании Организационного комитета в связи с проведением в Баку в 2019 году финального матча по футболу Лиги Европы УЕФА.

Председателем Оргкомитета назначен первый заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов, заместителем председателя - президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, руководитель оперативной работы по проведению в Баку финальной игры Лиги Европы УЕФА - Ровнаг Абдуллаев. В Организационный комитет входят 23 члена.

Согласно распоряжению, выполнение всей организационной работы, связанной с проведением в Баку финального матча Лиги Европы УЕФА в 2019 году, проведение координационной работы с УЕФА переданы Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.

Ассоциации футбольных федераций Азербайджана поручено подготовить и представить Оргкомитету специальный план мероприятий по проведению в Баку финального матча по футболу Лиги Европы УЕФА.

Ассоциации футбольных федераций Азербайджана также поручено решить необходимые вопросы по проведению в Баку финального матча по футболу Лиги Европы УЕФА.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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