Визит Президента Азербайджана в Турцию является наглядным показателем отношений Анкары и Баку - пресс-секретарь

9 мая 2018 18:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Последний визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию является наглядным показателем отношений Анкары и Баку. Об этом, как сообщают турецкие СМИ, сказал в среду на пресс-конференции пресс-секретарь Президента Турции Ибрагим Калын.

Калын отметил, что Азербайджан и Турция являются самыми близкими друг другу странами.

"Турцию и Азербайджан связывают братские отношения, культурные, религиозные и политические узы», - сказал пресс-секретарь.

По словам Калына, укрепление отношений с Азербайджаном, в том числе с другими тюркоязычными странами является приоритетом для Турции.

Визит Президента Ильхама Алиева в Турцию состоялся 25 апреля.

Отметим, что Турция участвует в большинстве крупномасштабных проектов, осуществляемых Азербайджаном в регионе. Среди них можно назвать проекты трубопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум. Турция и Азербайджан продемонстрировали свое лидерство при подписании в 2012 году в Стамбуле соглашения по проекту Трансанатолийского газопровода (TANAP), являющегося одной из важных составляющих проекта "Южный газовый коридор", который позволит поставлять азербайджанский газ на мировой рынок. Уже летом газ по Трансанатолийскому трубопроводу начнет поступать сначала в Турцию, а затем в 2020 году по Трансадриатическому газопроводу в Европу.

Другим масштабным проектом века является железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, которая обеспечит более активное экономическое и торговое сотрудничество между Анкарой и Баку с привлечением большого потока товаров из стран Центральной Азии в Европу. С запуском железной дороги в ноябре 2017 года время на перевозку грузов сократилось почти вдвое - на 12-15 дней. Как известно, на данном этапе крупнейший грузооборот осуществляется между Европой и Китаем. До введения в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, процесс осуществлялся посредством морских путей, и в среднем на это требовалось 25-30 дней.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Турцией в 2017 году составил 2,64 миллиарда долларов, из которых на экспорт в эту страну пришлось 1,37 миллиарда долларов. Товарооборот между двумя странами в 2017 году вырос на 14,8 процента. В первом квартале текущего года азербайджано-турецкий торговый оборот составил 573,1 миллиона долларов (рост за год на 3,7 процента).

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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