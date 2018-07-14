Афлатун Амашев: Для всех антиазербайджанских кругов характерно интенсивное использование соцсетей

БАКУ /Trend/ - Для всех антиазербайджанских кругов характерно интенсивное использование социальных сетей.

Об этом в интервью Trend сказал председатель Совета печати Азербайджана (СП) Афлатун Амашев, комментируя последние события в Гяндже.

«В руках людей, строящих провокационную игру против Азербайджана, есть самые различные средства давления и планы для их осуществления. Если не осуществлен один, то – будет другой, если не этот – то абсолютно новый. В процесс привлекаются специальные мозговые центры. Ведется достаточно системная работа. В последнее же время в этом направлении широко используются «услуги» Интернет ресурсов, профили в различных социальных сетях», - сказал Амашев.

По словам председателя СП, силы, проводящие провокационные акции против Азербайджана, управляются из различных стран.

«Из Ирана, России, с Запада. Обычно, из Ирана - на религиозно-идеологической почве, из России - на террористической почве, а с Запада мы становились свидетелями психологических заголовков в контексте свободы слова и выражения. Эта же тенденция сохраняет свою актуальность и сегодня.

Однако насколько интересно Ирану, столкнувшемуся в данный период с экономическими санкциями, осуществлять какие-либо провокации. Состояние страны не позволяет этого. В эти дни президент США Дональд Трамп озвучил, что Штаты выйдут из соглашения в связи с атомными запасами Ирана. Это, в то же время, является сигналом для других стран не сотрудничать с Ираном. В данной ситуации могут появиться заинтересованные в охлаждении отношений между Ираном и Азербайджаном силы. Анализируя это, нельзя упускать из виду данный вопрос», - сказал Амашев.

По его мнению, существует множество «причин» ведения пропаганды против страны.

«Азербайджан, в подлином смысле этого слова, находится в центре внимания всего мира. Об этом много говорилось, не хотел бы повторять сказанное. Однако, если мы ищем причину политической игры против Азербайджана, если наблюдаем систематичность в их управлении, то это, безусловно, связано с особенностью нашего региона. Как географической особенностью, так и природными богатствами Азербайджана, а самое главное – проводимой в стране независимой политикой», - добавил Амашев.

При этом глава СП обратил внимание на ситуацию на Ближнем Востоке. «Все мы стали свидетелями процессов, повлекших за собой горькие последствия.

Смотрите, в чьих руках находится нефть данного региона? Каким образом она добывается, каким путем продается? Каких принципов здесь придерживаются? На самом деле никаких принципов. Добываемая в условиях созданного большого хаоса нефть направляется для покрытия нужд Запада. Элементарный факт, почему уровень жизни населения в Ливии хуже, чем было в период Каддафи? Потому что Каддафи направлял доходы от нефти в социальную сферу, таким образом работала система. Свергнувшие же его не познали ничего под названием система. Точнее, система подверглась грабежу. В других странах произошло то же самое», - сказал Амашев.

По его словам, в Азербайджане существует устоявшееся государственное управление.

«В результате этого в нашей стране реализовываются достаточно важные для региона и мирапроекты. В последние месяцы мы стали свидетелями грандиозного открытия, представляющегося мечтой. Возможно сейчас мы не осознаем, но TANAP является проектом, меняющим энергетическую карту мира. Все эти достижения, конечно же, формируют за рубежом антиазербайджанские круги и приводит их в действие. Вдобавок, мы становимся свидетелями тесной работы этих кругов с армянским лобби и диаспорскими организациями. Не имеет значения, в Иране, в России или на Западе – однозначно используется армянская карта. В то же время армянское лобби и диаспорские организации выступают в роли независимого средства давления в качестве антиазербайджанской силы», - подчеркнул глава Совета печати.

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