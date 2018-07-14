Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования пакистанскому коллеге

14 июля 2018 12:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу выразил соболезнования Президенту Пакистана Мамнуну Хусейну.

«Крайне опечалены известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате взрыва, совершенного в городе Мастунг. Мы крайне возмущены этим жестоким террористическим актом, считаем необходимым и важным решительную и последовательную борьбу со всеми проявлениями терроризма. В связи с этой трагедией от своего имени лично и от имени азербайджанского народа выражаю глубокие соболезнования вам, семьям и близким погибших, братскому пакистанскому народу, желаю исцеления раненым и пострадавшим. Аллах рехмет элесин!», - говорится в соболезновании главы государства.

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