Армения в истерике из-за нового союза Москвы и Баку на Каспии

БАКУ /Trend/ - Каспийская конвенция, подписанная недавно в Актау, стала очередным катализатором для усиления доверительных отношений Баку и Москвы, и как это ожидалось, данный факт вызвал шквал негативных эмоций в Армении.

Разумеется, в Ереване истерично отреагировали на событие исторической важности, а армянские комментаторы и политики придали документу исключительно политическую окраску, который, по их словам, направлен против интересов Армении.

В принципе в подобном убеждении есть чисто «армянская логика»: все, что происходит в позитивном русле для Азербайджана, автоматически направлено против Армении, особенно если речь идет об участии российской стороны, которая активно наращивает сотрудничество с Баку.

Словом, в Армении серьезно озабочены тем, что Конвенция решает проблему региональной безопасности, которая выражается в том пункте документа, согласно которому только прикаспийские государства могут иметь флот на Каспийском море. В Ереване негодуют, что данный пункт предоставляет России однозначный выбор в пользу Азербайджана - как регионального партнера. По убеждению армянской стороны Конвенция несет Армении целых три угрозы: военную, политическую и экономическую.

Политическая угроза заключается в том, что Конвенция снижает военно-политическое значение Армении для ее союзника - России.

В этом случае, Армения может утратить исключительный статус «форпоста» России, чему не сильно рады в этой стране в нынешней непонятной ситуации.

С другой стороны, в Ереване понимают, что Конвенция активизирует азербайджано-иранское и азербайджано-ирано-российское экономическое сотрудничество.

К примеру, международный транспортный коридор "Север-Юг" пройдет по ирано-азербайджанской железной дороге Казвин-Решт-Астара, в обход Армении. Таким образом, Тегеран и Москва выразили заинтересованность в создании логистического маршрута через Азербайджан, а в этом случае может отпасть необходимость и в реализации электроэнергетического коридора Иран-Армения-Грузия-Россия.

Соответственно при этом усилится азербайджано-иранское сотрудничество в энергетическом секторе.

Понятно, что все эти важные вопросы раздражают армянских «горе-политиков» и политологов, именно поэтому они истерично разглагольствуют о том, что Россия, будучи ближайшим союзником Армении, предпочла усиленный формат регионального сотрудничества с Азербайджаном, который еще больше укрепил свои позиции в Каспийском регионе.

Выражая свое мнение по этому факту Trend ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков, заявил о том, что любая, даже гипотетическая возможность для дополнительного сближения Москвы и Баку и расширения возможностей Азербайджана будет восприниматься в Ереване в подомном ракурсе.

По словам аналитика, Россия действительно усиливает внимание к Каспию, что является дополнительным мотивом для дальнейшей активизации ее контактов с Азербайджаном.

"Причем эта тенденция началась давно, а вовсе не после 12 августа 2018 года. Прошедший саммит в Актау – только очередная «станция» в направлении, которое Москва выбрала уже давно. Еще раньше Москва дала понять, что ее усилия в каспийском направлении предполагали ее тесный контакт с Баку.

Так, именно оборонное сотрудничество в Каспийском регионе стало одной из тем, обсуждаемых Сергеем Шойгу в ходе визита в Азербайджан еще в августе 2016 года.

Усиление внимания Москвы к Каспию было комплексным, проявляясь не только в военно-политической, но и в экономической сфере.

Еще в ноябре 2017 года была утверждена Стратегия развития морских портов в Каспийском бассейне (там заложены соответствующие планы до 2030 года), развитию прикаспийской транспортно-логистической инфраструктуры были посвящены совещания рабочей группы Президиума Госсовета России», - заявил эксперт.

Нейжмаков отметил, что после саммита министр обороны РФ Сергей Шойгу отправился с рабочей поездкой в Дагестан, где снова напомнил о необходимости создания «современной военно-морской базы» на территории этого региона, в Каспийске, а перевод главной базы российской Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск анонсировался еще в 2017 году.

«Думаю, все это - часть долгосрочной тенденции, которая может дополнительно подталкивать Москву и Баку к взаимодействию. Полагаю, внутриполитическая неустойчивость в Армении будет подпитывать тревожные ожидания внешнеполитического характера в информационном пространстве этой страны.

Никол Пашинян настроен на досрочные парламентские выборы и республика, в любом случае, продолжает находиться, во многом, в режиме предвыборной кампании, а руководство страны подвергается интенсивной критике, в том числе по внешнеполитическим вопросам», - продолжил аналитик.

По словам эксперта, в Ереване действует «принцип эхо» - любое внешнеполитическое событие или даже слух, хоть как-то затрагивающий Армению, будет получать в ее информационном пространстве дополнительный резонанс, так как его куда активнее комментируют даже те СМИ и политики, которые раньше обращали внимание на подобное в фоновом режиме.

Напомним, что Конвенция по определению правового статуса Каспия была подписана главами государств «каспийской пятерки» 12 августа в Актау.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.