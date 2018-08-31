Глава МИД Японии посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Японии Таро Коно посетит Азербайджан.

Об этом в пятницу говорится в сообщении посольства Азербайджана в Японии.

Визит запланирован на 5-6 сентября.

Отметим, что Азербайджан и Япония установили дипломатические отношения в 1992 году. За время сотрудничества обе страны подписали свыше 20 соглашений в гуманитарной, экономической и других сферах. Две страны создали межпарламентские группы дружбы, а также совместную межправительственную комиссию.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Японией в январе-июле 2018 года составил около 148,5 миллиона долларов. Почти вся сумма товарооборота пришлась на импорт японской продукции в Азербайджан.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.