Азербайджан может получить статус наблюдателя в ШОС

БАКУ /Trend/ - На заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) рассмотрят вопрос о получении Азербайджаном статуса наблюдателя, сообщает МИД страны в понедельник.

Этот вопрос обсуждался на встрече находящегося в Китае министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с генеральным секретарем ШОС Рашидом Алимовым.

В рамках встречи стороны обсудили перспективы развития сотрудничества. Мамедъяров подчеркнул, что Азербайджан намерен поднять уровень сотрудничества с организацией на качественно новый уровень, и обратил внимание на важность повышения статуса Азербайджана в организации с партнера по диалогу до наблюдателя.

Стороны также договорились продолжить контакты в дальнейшем.

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