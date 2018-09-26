Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с госсекретарем Святого Престола (ФОТО) (версия 2)

26 сентября 2018 21:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в среду встретилась с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.

На встрече было отмечено, что Азербайджан играет роль своеобразного культурного моста между Востоком и Западом, высоко оценены традиции толерантности и мультикультуральный климат, сформировавшиеся в стране на протяжении веков.

В ходе беседы были отмечены вклад Азербайджана в укрепление межкультурного и межрелигиозного диалога, мероприятия, проводимые в связи с этим в Азербайджане, в частности работа Фонда Гейдара Алиева в этой сфере, реализуемые важные проекты.

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