Затулин превратился в заложника армянского лобби, и всегда отличался проармянской позицией - депутат

БАКУ /Trend/ - Такие лица, как зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин, превратившисьв рабов армянского лобби, продолжают проводить кампанию против Азербайджана, сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Мамедов.

Он отметил, что Россия - великое государство, и в этой стране существует много партий с разными политическими взглядами, убеждениями, и позиция каждой из них не может быть позицией главы российского государства.

"Отношение России к Азербайджану известно по уровню сотрудничества между двумя странами, по заявлениям Президента России Владимира Путина на встречах. Правда армянскому лобби удалось занять место в государственных органах России, и кто-то, попав под влияние армянской диаспоры, говорит по ее заказу", - сказал Мамедов.

Депутат считает, что Затулин тожеявляется одним из заложников армянского лобби, армянских денег, и всегда отличался своей проармянской позицией.

"К сожалению, в России немало подобных Затулину. Этот человек даже совершил незаконный визит в Нагорный Карабах. В то время Азербайджан в связи с этим выразил официальный протест России. То есть мы не должны портить отношения с Россией из-за бредовых заявлений Затулина и ему подобных. Сотрудничество между Россией и Азербайджаном сегодня находится на высоком уровне, и подобные силы никак не могут повлиять на эти отношения. Полагаю, что соответствующие структуры Азербайджана обратятся к России касательно Затулина", - сказал Мамедов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Али Гасымов)

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