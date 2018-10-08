Подразделения ПВО общевойсковых объединений и соединений азербайджанской армии провели плановые учебные тренировки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Подразделения противовоздушной обороны общевойсковых объединений и соединений азербайджанской армии провели плановые учебные тренировки, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в понедельник.

В ходе тренировок, проведенных с практической боевой стрельбой, личный состав, обнаружив воздушные цели условного противника, уничтожил их, применив переносные зенитно-ракетные комплексы.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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