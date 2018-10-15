Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, проведенными в Лянкяранском термальном и оздоровительном центре

БАКУ /Trend/ - В рамках поездки Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Лянкяранский район в понедельник состоялась презентация термального и оздоровительного центра.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с проведенными в Центре работами.
Здание отеля Центра на 182 номера построено на уровне самых высоких стандартов.
Президент Ильхам Алиев был проинформирован о том, что персонал отеля пройдет курс подготовки на высоком уровне, и большую часть составят местные кадры.
Глава государства и его супруга ознакомились с условиями, созданными в номерах отеля.
Президент Ильхам Алиев ознакомился с термальными ваннами.
После ознакомления с комплексом Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с коллективом предприятия и представителями общественности района.
Глава государства выступил на встрече с речью.
Жители выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой за оказываемые высокое внимание и заботу.
В заключение было сделано фото на память.
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