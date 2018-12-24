Али Ахмедов: Пока Ильхам Алиев руководит Азербайджаном, страна будет развиваться, достигнет еще больших успехов (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Пока Ильхам Алиев руководит Азербайджаном, страна будет развиваться, достигнет еще больших успехов в последующие годы.

Об этом, как сообщает Trend, в понедельник во время выступления на презентации книги «Ильхам Алиев – летопись успеха пятнадцатилетнего периода президентства. 2003-2018» и одноименного фильма сказал вице-премьер Азербайджана, заместитель председателя - исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов.

По его словам, успехи, достижения Азербайджана в период президентства Ильхама Алиева настолько велики и величественны, что Азербайджан и Ильхам Алиев представляют собой единое целое.

«Сложно представить Азербайджан без Ильхама Алиева, без политики, проводимой Ильхамом Алиевым. С удовольствием хочу отметить, что грандиозные достижения Азербайджана, а на самом деле - азербайджанское чудо, в целом развитие Азербайджана можно считать одним из самых крупных политических проектов современного мира. Азербайджан, охваченный кризисом, за короткий период времени уже в начале XXI века стал одной из самых быстро развивающихся стран. На какую сферу Азербайджана мы ни обратили бы внимание, везде мы видим большой прогресс, большие достижения», - отметил Али Ахмедов.

По его словам, достаточно отметить, что экономика Азербайджана за эти годы выросла в три раза.

"Азербайджан в начале XXI века по темпам развития занял первое место в мире и несколько лет подряд сохранял данный статус, чтобы масштаб азербайджанского чуда смог в полной мере проявиться. Считаю, что открытие в Азербайджане за последние 15 лет около двух миллионов рабочих мест также является другим аспектом азербайджанского чуда», - сказал вице-премьер.

Ахмедов также отметил, что коренное изменение облика, обновление Азербайджана до неузнаваемости, его модернизация, успехи, достигнутые в строительстве армии, также являются источником гордости.

По его словам, Азербайджан стал одним из гуманитарных, политических центров.

«Азербайджан проводит довольно значимые гуманитарные, спортивные, политические мероприятия, и это говорит о том, что Азербайджан уже стал одним из мировых центров. Если добавить сюда область энергетики и коммуникаций, то можно сказать, что Азербайджан в прямом смысле этого слова стал одним из грандиозных, престижных мировых центров», - сказал Али Ахмедов.

Вице-премьер отметил, что сегодня Азербайджан переживает в прямом смысле свой золотой век.

«Развитие Азербайджана, прогресс вызывают удовлетворение наших граждан. Сегодня гражданин Азербайджана доволен своей жизнью. Золотой век Азербайджана продолжится на протяжении многих лет, и естественно, что главным автором этого золотого века является Ильхам Алиев, успешно осуществляющий политику Гейдара Алиева. Успехи, достигнутые за 15 лет, сформировали у граждан Азербайджана уверенность, что Азербайджан и в дальнейшем должен связывать свою судьбу с политикой Гейдара Алиева и успешно осуществляющим данную политику Ильхамом Алиевым. Эта политика и осуществляющий эту политику Ильхам Алиев приносят успех Азербайджану», - сказал вице-премьер.

Али Ахмедов также отметил, что пока Ильхам Алиев руководит Азербайджаном, страна будет развиваться, достигнет еще больших успехов

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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