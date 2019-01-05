Личный состав азербайджанской армии должен быть готов к боевым операциям - министр (ФОТО)

5 января 2019 15:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Не следует успокаиваться на достигнутых успехах, необходимо постоянно совершенствовать деятельность азербайджанских войск на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях, а личный состав, сохраняя преимущество над врагом, должен в любой момент быть готовым к боевым операциям.

Об этом в субботу в ходе служебного совещания в Центральном командном пункте сказал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, сообщает Trend со ссылкой на минобороны.

В совещании, в котором приняли участие заместители министра обороны, командующие различными видами войск, начальники управлений и служб, командиры объединений, посредством видеосвязи также участвовали командиры объединений и другие ответственные офицеры, находящиеся в фронтовой зоне.

Министр обороны напомнил поздравление азербайджанскому народу Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева по случая Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года и особо подчеркнул оценку, данную азербайджанской армии в праздничном поздравлении. Закир Гасанов также рассказал участникам совещания о конкретных задачах, поставленных перед личным составом.

Министр обороны проанализировал текущее положение на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск и рассказал о проделанной в минувшем году работе, достигнутых успехах и работе, которая будет выполнена в 2019 году.

Генерал-полковник потребовал от участников совещания сосредоточить основное внимание на боевой подготовке, оперативном, непрерывном и скрытом управлении войсками, устойчивости оборонной системы, совершенствовании взаимодействия, постоянном повышении профессионализма командиров и начальников, обучении и воспитании личного состава, укреплении патриотизма и боевого духа, здоровье военнослужащих и других аспектах военного обеспечения.

Министр обороны в своем выступлении особо отметил, что, как и сказал глава государства, сильный военный потенциал Азербайджана и боеспособность азербайджанской армии являются одними из основных факторов обеспечения территориальной целостности страны.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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