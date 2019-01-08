Айдын Мирзазаде: Казахам надоели выходки армян

БАКУ /Trend/ - Резонансное убийство местного жителя группой армян в Караганде в новогоднюю ночь является не просто происшествием, это результат очень агрессивного поведения армянской общины Казахстана в отношении местного населения. Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, член рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Казахстан Айдын Мирзазаде.

Он отметил, что любой пришлый народ с уважением относится к обычаям и традициям той или иной страны, и старается наладить нормальные отношения с ее жителями. «Однако, несмотря на то, что армяне заняты в бизнесе и общественной жизни Казахстана, они не скрывают агрессию против местного населения, в результате чего и произошло это убийство в новогоднюю ночь», - сказал Мирзазаде.

Депутат подчеркнул, что протест местных жителей, их требование выдворить из страны представителей армянской общины говорят о том, что казахам надоели выходки армян. «Это не впервые, когда представители армянской общины проявляют подобное отношение к населению страны, в которой они живут. Мы периодически сталкиваемся с фактами убийств, грубыми выходками армян в отношении населения стран своего проживания", - сказал он.

Мирзазаде напомнил, что армяне, переселенные в свое время Российской империей на азербайджанские земли, стали впоследствии претендовать на эти земли. "Создав государство на древней азербайджанской земле, они подвергли азербайджанцев этнической чистке. Более того, Армения путем военной агрессии оккупировала 20 процентов территорий Азербайджана", - сказал он.

То есть в той или иной форме проявляется негатив, присутствующий в национальном сознании армян по отношению к другим нациям, примером чему стало также то, что произошло в Казахстане, сказал депутат.

Напомним, что первого января, в новогоднюю ночь, в казахском городе Караганда в ресторане «Древний Рим», принадлежащем армянам, произошло уголовное преступление.

В ресторане возник спор между армянами и казахами, собравшимися отпраздновать Новый год, затем спор перерос в драку во дворе ресторана. В итоге был убит казахский юноша Рахимжан Жансейт, 1995 года рождения, три казаха получили телесные повреждения различной степени тяжести. Видеоролики о произошедшем были распространены и в социальных сетях.

Правоохранительными органами Казахстана в отношении двух лиц армянской национальности и одного лица казахской национальности, виновных в убийстве - Малхасяна Торгома Манвеловича, Малхасяна Сохака Самвеловича и Надирбекова Каира Хамитовича - была избрана мера пресечения в виде ареста.

Информация о данных лицах была официально опубликована в прессе спустя два дня после происшествия.

Это происшествие, то есть убийство армянами в виде организованной группировки этнического казаха, вызвало возмущение общественности Казахстана.

В казахстанских СМИ и социальных сетях неоднократно публиковалась информация о том, что армяне не проявляют уважения к обычаям и традициям этой страны, относятся пренебрежительно к казахам и стремятся представить себя как расу «арийцев».

Действительно, армянские криминальные организованные группировки в Казахстане являются "пятой колонной". Все прекрасно помнят этнические чистки и геноцид в отношении казахского народа, совершенные в период СССР руководителями Казахстана армянского происхождения.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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