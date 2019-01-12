Объявление 2019 года «Годом Насими» придаст ощутимый импульс развитию насимиведения

12 января 2019 10:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Весьма знаменательно и достойно одобрения то, что на заседании Кабмина, посвященном подведению итогов социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам, Президент Ильхам Алиев объявил 2019 год в Азербайджане – «Годом Насими», сказала в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), директор Института востоковедения имени академика Зии Буниятова АН Азербайджана, академик Говхар Бахшалиева.

Депутат отметила, что в текущем году все прогрессивное человечество будет отмечать 650-летний юбилей великого азербайджанского поэта и мыслителя Сейида Имадеддина Насими. «В рамках ЮНЕСКО этот год тоже объявлен «Годом Насими». Для Азербайджана объявление 2019 года «Годом Насими» имеет особое значение. Насими - великий поэт-гуманист, автор несравненных стихов, возвышающих человека, сыгравший исключительную роль в формировании азербайджанского языка. Поэтика Насими ставит его в один ряд с самыми великими поэтами средних веков, Свободный дух, смелость поэта были протестом против невежества того времени. В своем творчестве Насими выступал против деспотизма, социальной несправедливости, жестокости, насилия. Его стихи были направлены против фанатизма. Думаю, что объявление главой государства 2019 года «Годом Насими» станет ощутимым импульсом для развития насимиведения, и стимулом для создания новых книг, монографий и творческих произведений», - сказала Бахшалиева.

Депутат добавила, что это решение олицетворяет то, какое большое внимание уделяется в Азербайджане высоким идеалам, развитию духовной жизни, культуры, поэзии и искусства.

Напомним, что на заседании Кабмина, проведенном накануне под председательством Президента Ильхама Алиева, и посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам, глава государства объявил 2019 год в Азербайджане «Годом Насими».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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