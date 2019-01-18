Самед Сеидов: Применяемые против страны двойные стандарты – очередная попытка антиазербайджанских сил в Европарламенте

БАКУ /Trend/ - Конструктивные экономические и политические связи, существующие между Азербайджаном и ЕС, развитие этих отношений по восходящей стали серьезно беспокоить силы, недолюбливающие Азербайджан, которые в очередной раз выступили против страны с позиции двойных стандартов. Об этом в пятницу сказал Trend председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, руководитель постоянной делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов, комментируя принятие в Европарламенте резолюции в связи с Мехманом Гусейновым.

Сеидов отметил, что конструктивно продолжаются переговоры по подготовке соглашения о всестороннем сотрудничестве между Азербайджаном и ЕС. «Однако на слушаниях по этому вопросу мы увидели, что обсуждения, проводимые депутатами Европарламента, организованы в одном направлении, а именно приостановление переговоров Азербайджана и ЕС, чинение всяческих препятствий этому процессу и исключение вопроса с повестки дня. Это показатель открытого необъективного отношения к Азербайджану, тогда как сегодня было множество проблем, обсуждение которых ожидалось в Европарламенте. К примеру, процессы, идущие во Франции, которых достаточно, чтобы Европарламент начал обсуждать эти проблемы внутри ЕС. Однако очевидно то, что столь серьезный вопрос не рассматривается, а организуются обсуждения по необоснованным, не отражающим реальность вопросам», - сказал Сеидов.

Он добавил, что эти двойные стандарты - очередная попытка не Европарламента, а антиазербайджанских сил внутри этой структуры. «Но я уверен, что и эта попытка будет безуспешной, и конструктивное сотрудничество Азербайджана с ЕС и Милли Меджлиса с Европарламентом будет продолжено», - сказал Сеидов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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