Завершился рабочий визит Президента Зимбабве в Азербайджан

19 января 2019 16:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу завершился рабочий визит в Азербайджан Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагва.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагва в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные лица.

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