В Агдамском районе состоялось мероприятие в преддверии 100-летия органов безопасности Азербайджана (ФОТО)

ГУЗАНЛЫ /Trend/ - При совместной организации Общественного объединения ветеранов органов спецслужб «Альянс», Исполнительной власти Агдамского района и информационной поддержке АМИ Trend в Культурном центре поселка Гузанлы Агдамского района прошло мероприятие под названием «Школа самоотверженности великого лидера Гейдара Алиева: в преддверии 100-летнего юбилея органов безопасности Азербайджана», сообщает во вторник Trend.

Также мероприятие было посвящено Национальному герою Азербайджана, уроженцу Агдамского района, долгие годы проработавшему в органах спецслужб, шехиду Надиру Алиеву.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана.

Затем был показан видеоролик о жизненном пути Национального героя Надира Алиева, прозвучали поэмы и стихи о шехидах.

Выступая на мероприятии, почетный член Объединения ветеранов органов спецслужб «Альянс», писатель-публицист, автор поэмы “Zəfər yolu”, посвященной жизни и героизму Надира Алиева, Азер Гаджибейли сказал, что азербайджанское государство всегда с большим почтением относится к своим героям, увековечивает их память. «Азербайджан всегда чтит своих героев, имена азербайджанских героев всегда остаются в истории и живут в сердцах народа. Надир Алиев - один из героев Азербайджана. О нем можно было бы написать десятки поэм. В поэму "Zəfər yolu" вложен большой труд, но считаю, что это мизер перед тем героизмом, который совершил Надир Алиев. Об его героизме нужно писать много, и об этом будет написано. О героизме Надира Алиева можно много говорить, но хотел бы подчеркнуть, что он был воспитанником школы самоотверженности, сформированной великим лидером Гейдаром Алиевым, органов спецслужб Азербайджана. Надир Алиев был героем, которого ценил общенациональный лидер Гейдар Алиев. Азербайджанский народ, азербайджанское государство всегда ценят своих героев, что говорит о верности традициям школы самоотверженности, основу которой заложил великий лидер Гейдар Алиев, и которую мы должны развивать», - сказал он, добавив, что сегодня сын Национального героя Надира Алиева Шахрияр Алиев работает в органах спецслужб Азербайджана, и продолжает путь своего отца. «Это очень отрадно. Настанет день, когда героические сыны Азербайджана освободят наши земли от оккупации», - сказал Гаджибейли.

Как отметил зампредседателя Общественного объединения ветеранов органов спецслужб «Альянс», полковник запаса Азер Гараев, в марте этого года на государственном уровне будет отмечаться 100-летие создания органов спецслужб. «В мероприятии будут участвовать руководители органов спецслужб 80 стран. Глава Службы государственной безопасности, Национальный герой Азербайджана генерал-полковник Мадат Гулиев счел важным, чтобы в этом мероприятии участвовали и мы. В связи с этим Общественное объединение ветеранов органов спецслужб «Альянс» проводит цикл мероприятий, как в Баку, так и в регионах. Великий лидер Гейдар Алиев уделял особое внимание органам спецслужб, когда работал на руководящей должности в этих структурах. Посещая в те годы регионы страны, общенациональный лидер уделял особое внимание Агдамскому району, неоднократными свидетелями чего мы были. Агдамский район взрастил много героев, одним из которых является незабвенный генерал Тофиг Бабаев. Агдамцы гордятся им», - сказал он.

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