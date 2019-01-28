Президент Ильхам Алиев: Если страны ОПЕК+ будут сокращать добычу нефти, то цена останется в диапазоне $60-70 (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Если все страны ОПЕК+ будут ответственно подходить к выполнению обязательств по сокращению добычи нефти, то, наверное, цена останется в диапазоне 60-70 долларов за баррель.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в Давосе в интервью телеканалу «Россия 1».

Глава государства в ответ на вопрос «какую ситуацию стоит ожидать в этом году на рынке нефти и какими могут быть цены?» отметил: «Я думаю, что все будет зависеть от того, как будут выполняться договоренности между странами, которые объединены в формате ОПЕК+. Азербайджан со своей стороны предпринял необходимые меры и взял обязательства по сокращению добычи нефти, и эти обязательства мы выполняем. Поэтому думаю, что если все страны будут ответственно подходить к этому вопросу, то, наверное, цена останется в сегодняшнем диапазоне. Это - 60-70 долларов за баррель. Хотя прогнозировать на весь год очень трудно, но я думаю, что, по оценкам большинства аналитиков, примерно этот диапазон может быть реальным и также он наиболее приемлем и для компаний, и для стран-экспортеров, и для потребителей», - сказал глава государства.

Что касается вопроса «В конце прошлого года стало известно, что американские нефтегазовые компании приняли решение после 25 лет покинуть Азербайджан. С чем может быть связано это решение и кто их может заменить?», то Президент Ильхам Алиев сказал, что такая практика была и раньше.

«Азербайджан уже, как вы отметили, в течение 25 лет успешно работает с международными компаниями по разведке, разработке крупных месторождений нефти и газа в азербайджанском секторе Каспийского моря. За эти годы некоторые компании продавали свои доли, некоторые компании покупали доли. То есть, это - естественный процесс. Должен сказать, что нефтегазовые проекты Азербайджана очень прибыльные. В нашу экономику за последние только 15 лет было вложено около 250 миллиардов долларов, половина этих инвестиций - иностранные и большая часть из них - в нефтегазовый сектор. Также были построены экспортные нефтепроводы, газопроводы, позволяющие транспортировать нашу нефть по многим направлениям. Поэтому сегодня, конечно, прибыльность нефтегазовых проектов возрастает», - отметил глава государства.

Президент Азербайджана добавил, что каждая компания имеет свою инвестиционную политику, стратегию, какая-то компания предпочитает выйти из проекта, продав свою долю.

«Должен сказать, что за 25 лет основные наши энергетические партнеры уже давным-давно возместили все свои затраты и вышли на большую прибыль. Поэтому думаю, что и решение американских компаний о продаже доли вполне естественное, и кто ее купит будет зависеть от того, кому они предложат. Конечно же Азербайджан как страна-хозяин ресурсов имеет право утвердить или не утвердить эту сделку. Но, как правило, все предыдущие сделки нами утверждаются», - добавил Президент Ильхам Алиев.

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