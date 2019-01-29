В новые дома в Баку вселились 188 семей вынужденных переселенцев (ФОТО)

29 января 2019 14:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В поселке Умид Гарадагского района Баку в эксплуатацию введены новые жилые здания на 300 семей, построенные в рамках второго этапа, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госкомитет по делам с беженцами и вынужденными переселенцами.

В первую очередь, сюда вселено 188 семей вынужденных переселенцев, живших в тяжелых, опасных для жизни условиях – общежитии, зданиях бани, АТС, строениях военного городка, административном здании и гараже бывшей автобазы, административном здании ДЭУ и т.д.

Вселенные в поселок Умид, в основном, являются вынужденными переселенцами из Лачинского, Агдамского, Физулинского, Зангиланского, Губадлинского, Джабраильского районов и Шуши.

Вселение в новые квартиры продолжается.

Напомним, что поселок Умид был заложен в 1999 году с вводом в эксплуатацию 110 частных жилых домов для беженцев и вынужденных переселенцев.

Согласно Госпрограмме, в 2014 году в поселке на первом этапе были построены и введены в эксплуатацию три пятиэтажных здания, школа на 220 ученических мест для 200 семей вынужденных переселенцев.

На втором этапе на территории, помимо жилых зданий, построены детсад на 140 мест, административное здание, медпункт, котельная и пр.

Отметим, что под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева в стране продолжаются широкомасштабные мероприятия для решения социальных проблем вынужденных переселенцев, улучшения их жилищно-бытовых условий.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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