Речь Президента Ильхама Алиева играет роль дорожной карты в деятельности молодежи - глава Общественного объединения

2 февраля 2019 10:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Речь Президента Ильхама Алиева играет роль дорожной карты в будущей деятельности молодежи, и точно определила задачи, стоящие перед молодежью. Об этом сказал Trend председатель Общественного объединения «Молодые реформаторы» Фарид Шахбазлы.

"Глава государства в своей речи на республиканском собрании, посвященном Дню молодежи Азербайджана, заявил о том, что верит и полагается на молодежь страны. Президент отметил, что Азербайджан справедливо может гордиться своей молодежью. Это высокое доверие не только придает молодежи чувство гордости, но и повышает ее ответственность. Молодежь и в дальнейшем будет стремиться к тому, чтобы своей деятельностью оправдать доверие государства", - сказал он.

Шахбазлы также сказал, что учреждение Дня молодежи является самым большим подарком молодежи Азербайджана от великого лидера Гейдара Алиева. «После возвращения великого лидера Гейдара Алиева к руководству страной было создано министерство молодежи и спорта, началось проведение республиканских форумов молодежи, была усовершенствована законодательная база, связанная с молодежью. Также это указы и распоряжения, направленные на решение социальных, экономических и других проблем молодежи, государственные программы», - добавил Шахбазлы.

По его словам, государство придает особое значение формированию нового поколения, которому можно доверить будущее страны. «Указы и распоряжения Президента Ильхама Алиева, успешно реализуемые государственные программы играют важную роль в решении вопросов образования, занятости и других вопросов. Создание, согласно указу главы государства, Фонда молодежи, сдача в эксплуатацию в столице и районах «Домов молодежи», молодежных центров рассчитаны на успешное будущее молодежи», - сказал председатель Объединения.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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