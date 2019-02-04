Президент Ильхам Алиев поздравил главу Малайзии

4 февраля 2019 15:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник поздравил XVI Верховного главу Малайзии Султана Абдуллаха Риайятуддина Аль-Мустафу Биллах Шаха ибни Султана Хаджи Ахмада Шаха аль-Мустаина Биллаха, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Сердечно поздравляю Вас с избранием XVI Верховным главой Малайзии. Надеюсь, что отношения между Азербайджаном и Малайзией в интересах наших народов и дальше будут развиваться и расширяться на основе дружбы и сотрудничества. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Малайзии", - говорится в поздравлении главы государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев: Космическая промышленность - одно из приоритетных направлений в Азербайджане (ФОТО)
Политика 14:40
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Шри-Ланки
Политика 2 февраля 20:31
Президент Ильхам Алиев выделил средства на завершение строительства Олимпийского спорткомплекса в Тертере
Политика 2 февраля 20:12
Президент Азербайджана: Мы находимся на правильном пути, потому что мы знаем, что наша политика отвечает интересам народа
Политика 1 февраля 21:24
Президент Азербайджана: Мы не должны довольствоваться достигнутыми успехами, должны постоянно смотреть вперед
Политика 1 февраля 21:12
Президент Азербайджана: Наша молодежь должна воспитываться в национальном духе, духе патриотизма
Политика 1 февраля 21:05
Лента новостей
В Азербайджане задержаны владелец и сотрудники сети магазинов Lady Sharm (ФОТО)
Происшествия 16:30
Освобождена от должности глава аппарата минздрава Азербайджана
Общество 16:19
Утвержден план мероприятий по проведению в Баку V Всемирного форума по межкультурному диалогу
Политика 16:18
Оглашен объем валовой продукции сельского хозяйства в Акмолинской области Казахстана
Бизнес 16:01
Массовое отравление в здании суда в Турции
Турция 15:57
ЦБ: Узбекистанцы в минувшем году продали банкам $2,7 млрд
Узбекистан 15:54
В Турции из-за сильного мороза отменен внутренний авиарейс
Турция 15:49
Автомобильный рынок Турции сократился почти на 60%
Турция 15:41
Госкомитет Азербайджана о возможности лишения родительских прав в связи с оставлением детей
Общество 15:39