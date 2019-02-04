Президент Ильхам Алиев поздравил главу Малайзии

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник поздравил XVI Верховного главу Малайзии Султана Абдуллаха Риайятуддина Аль-Мустафу Биллах Шаха ибни Султана Хаджи Ахмада Шаха аль-Мустаина Биллаха, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Сердечно поздравляю Вас с избранием XVI Верховным главой Малайзии. Надеюсь, что отношения между Азербайджаном и Малайзией в интересах наших народов и дальше будут развиваться и расширяться на основе дружбы и сотрудничества. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Малайзии", - говорится в поздравлении главы государства.

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