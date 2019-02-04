Религиозные деятели Кавказа: Сегодня, когда мир переживает экономический кризис, политическую напряженность, проблемы духовного характера, Президент Азербайджана демонстрирует умение быть выше всего этого

БАКУ /Trend/ - Члены Высшего религиозного совета народов Кавказа: председатель Управления мусульман Кавказа, председатель Высшего религиозного совета народов Кавказа, шейх уль-ислам Аллашукюр Пашазаде, председатель Координационного совета мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесской Республики Российской Федерации Исмаил Бердиев, муфтий Чеченской Республики Российской Федерации Салах Межиев, муфтий Республики Дагестан Российской Федерации Ахмад Абдулаев, муфтий Кабардино-Балкарской Республики Российской Федерации Хазретали Дзасежев, муфтий Республики Северная Осетия (Алания) Российской Федерации Хаджимурад Гацалов, муфтий Республики Калмыкия Российской Федерации Султанахмет Каралаев, муфтий Республики Адыгея и Краснодарского края Российской Федерации Аскарбий Карданов, муфтий Ставропольского края Российской Федерации Мухаммад Рахимов приняли обращение к Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В обращении говорится: "Уважаемый господин Президент.

Испытываем чувство гордости от того, что, выражая пожелание и волю Высшего религиозного совета народов Кавказа и верующих региона, руководителей религиозных общин и конфессий, передаем Вам – достойному сыну азербайджанского народа и известному политическому деятелю мира свои приветствия и признательность. Этот долг признательности отражает большую радость и благодарность, которые переживают в последние дни верующие Владикавказской джума мечети, реставрированной благодаря личной помощи Вашего превосходительства, весь народ Осетии-Алании. Мы высоко оцениваем большое внимание, которое Вы уделили обращению членов Высшего религиозного совета народов Кавказа, значение, придаваемое Вами национально-духовным ценностям, покровительство и заботу об общечеловеческом, религиозно-духовном наследии не только в Азербайджане, но и во многих точках мира, и для нас честь – взять на себя ответственность передать Вашему превосходительству в этой связи всеобщую признательность верующих региона.

Ваше превосходительство, Ваши представляющие ценность в глобальном масштабе гуманитарные инициативы, служащие активной пропаганде мультикультурализма, вносят вклад в общее развитие человечества, идеи мира и мирного сосуществования. Сегодня, когда мир переживает экономический кризис, политическую напряженность, проблемы духовного характера, Президент Азербайджана демонстрирует умение быть выше всего этого, проводя международные гуманитарные форумы, форумы по межкультурному диалогу, пропагандирует из Азербайджана на весь мир идеи мультикультурализма, поощряет межнациональный, межрелигиозный диалог, призывает к миропорядку, основанному на справедливости и международном праве. Ценность общества, где господствует и пропагандируется угодный Великому Аллаху мультикультуральный образ жизни, велика для Всевышнего.

Высокий уровень государственно-религиозных отношений в Азербайджане, традиции мультикультурализма, национальной, религиозной толерантности приводятся как пример мудрой политики не только в Кавказском регионе, но и во всем мире. Основа этой политики была заложена духовным лидером народов Кавказа, великим Гейдаром Алиевым, и она успешно продолжается усилиями Вашего превосходительства.

Ваше превосходительство, реставрированная благодаря Вашей материально-духовной помощи Владикавказская мечеть, история которой насчитывает 110 лет, считается одним из основных символов исламского культурного наследия не только в Республике Северная Осетия-Алания, но и на всем Кавказе. Эта мечеть, возведенная сыном азербайджанского народа Муртузой Мухтаровым, который, обладая материальными богатствами, был также человеком высокой духовности, являясь Джума мечетью мусульманской общины региона, в то же время получила признание как культурно-духовный центр Северной Осетии.

То, что Ваше превосходительство, оберегая наше духовное наследие, реставрировал мечеть Мухтарова, серьезно пострадавшую во время взрыва, совершенного террористами в 1996 году, будучи наглядным примером исламской солидарности, в то же время служит проявлением глубокого уважения к нашей священной религии и является благим деянием

во имя Аллаха. Как говорится в Коране «Только тот оживляет мечети Аллаха, кто уверовал в Аллаха и в Последний день, кто совершает намаз, выплачивает закят и не боится никого, кроме Аллаха. Возможно, они окажутся на верном пути» (Ат-Тауба, 18).

Мечеть Мухтарова, которая сегодня благодаря Вам обрела новую жизнь, является прекрасным символом Владикавказа, уникальной жемчужиной восточной архитектуры, символом духовного единства, памятником дружбе между народами, основным местом поклонения мусульман Северной Осетии, а также наглядным примером большого гуманизма, меценатства Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Ваше превосходительство, мы, религиозные деятели Кавказа, испытываем чувство безграничной гордости от того, что пропагандируем в мире такие идеи общечеловеческого значения, как межрелигиозный диалог и мультикультурализм, которым Вы всегда придаете особое значение. Культурно-духовные храмы, которые строятся и реставрируются в различных уголках мира благодаря поддержке Вашего превосходительства и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой, являются ценным вкладом в общечеловеческое наследие. Уверены, что благодаря Вашим практическим шагам и инициативам глобального значения азербайджанская модель, которую мы всегда пропагандируем и которая преподносится миру как образец мультикультурализма, внесет вклад в развитие межцивилизационного диалога, поощрение и эволюцию таких человеческих ценностей, как взаимопонимание и дружба.

Ваше превосходительство, пользуясь случаем, с чувством глубокого почтения желаем Вам и Вашей семье долгих лет жизни, здоровья, успехов в славной деятельности. Мы, члены Высшего религиозного совета народов Кавказа, всегда одобряем и поддерживаем Вашу деятельность, имеющую важное значение для еще более счастливого будущего азербайджанского народа, общих интересов Кавказского региона, а также стабильности и развития человечества. Надеемся, что проблемы всех конфликтных регионов, в том числе Карабаха, являющегося исконной азербайджанской землей, в скором времени найдут справедливое и мирное решение. Уверены, что с помощью Всевышнего Творца и под Вашим руководством азербайджанский народ добьется еще больших успехов в мировом масштабе, а усилия Вашего превосходительства, служащие интересам не только азербайджанского народа, но и всех народов Кавказа, будут победно продолжаться. Об этом мы, верующие и религиозные деятели региона, просим в наших молитвах за Вас. Да поможет Вам Великий Аллах! Аминь!"

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