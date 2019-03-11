Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Индии (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Индия в стране Бавитлунга Ванлалвавны, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Посол Бавитлунг Ванлалвавна обошел строй почетного караула.

Бавитлунг Ванлалвавна вручил свои верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между странами в области экономики, торговли, транспорта и туризма.

Посол Бавитлунг Ванлалвавна отметил, что в период дипломатической деятельности приложит все усилия для развития сотрудничества между странами.

Президент Ильхам Алиев пожелал послу успехов в период деятельности в Азербайджане.

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