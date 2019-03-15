Азербайджанская армия завершила крупномасштабные учения (ФОТО)

15 марта 2019 11:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия завершила крупномасштабные учения, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

По итогам широкомасштабных учений состоялась заседание коллегии министерства обороны с участием руководящего состава министерства, командиров и начальников штабов воинских объединений и соединений.

В ходе мероприятия министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов выступил с докладом на тему «Уточнение задач Азербайджанской Армии на 2019-й учебный год».
Проанализировав итоги учений, генерал-полковник Гасанов подчеркнул, что все поставленные задачи были выполнены в полном объеме и, согласно плану учений, войска успешно завершили широкомасштабные боевые операции.
Министр обороны отметил, что в ходе учений органы управления и оперативная подготовка войск были усовершенствованы, и подняты на новый уровень, штабы успешно выполнили все возложенные на них задачи.
Министр высоко оценил способность командования управлять войсками, привлеченными к учениям, и высокий боевой дух военнослужащих.
Подчеркнув значимость проведенных учений, генерал-полковник Гасанов довел до внимания участников заседания задачи, возложенные Верховным Главнокомандующим на азербайджанскую армию.

Напомним, что согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, под руководством министра обороны с 11 по 15 марта проходили широкомасштабные учения.

В учениях участвовало до 10 000 человек личного состава, до 500 единиц танков и бронетехники, в том числе автомобильной и специальной техники, до 300 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

В ходе учений войска выполнили задачи по подготовке наступательной операции, нанесению ударов по условному противнику в нескольких направлениях, прорыву его обороны и разгрому военных группировок, а также нанесению ракетно-артиллерийских ударов по военным и стратегическим объектам, расположенным в глубине обороны противника.

В то же время в учебных центрах и на общевойсковых полигонах были выполнены боевые стрельбы с применением новых систем вооружения, в том числе, практический пуск ракет.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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