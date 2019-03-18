ИВ Баку подписала меморандум о сотрудничестве с российскими городами - Дербентом и Магасом

18 марта 2019 12:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Исполнительной власти Баку состоялась встреча столичного мэра Эльдара Азизова и делегации российских городов Дербента и Магаса, сообщает в понедельник Trend.

Мер Баку отметил, что азербайджано-российские отношения достигли уровня стратегического партнерства, что в налаживании этих связей особую роль сыграли северокавказские республики.

«Отношения между Азербайджаном и Дагестаном и Ингушетией развиваются во многих сферах. Взаимные визиты открывают новые возможности для дальнейшего развития связей, политические отношения высокого уровня также влияют и на экономические связи», - отметил Азизов.

Отметив, что северокавказские народы испокон веков живут в условиях мира и дружбы с Азербайджаном, глава городской администрации Дербента Хизри Абакаров сказал, что в Дагестане придают особое значение отношениям с Азербайджаном.

Мэр Магаса Беслан Цечоев подчеркнул высокий уровень связей между Азербайджаном и Ингушетией.

В ходе встречи была отмечена особая роль исполнительных структур Баку, Дербента и Магаса в расширении отношений, обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

Также во время встречи стороны подписали Меморандум о сотрудничестве между Баку, Дербентом и Магасом

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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