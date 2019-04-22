ВВС Азербайджана выполняют полеты на самолетах «Супер Мушшак», L-39 и вертолетах "Ми" (ВИДЕО)

22 апреля 2019 13:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки на 2019 год, утвержденным министром обороны, продолжаются интенсивные тренировки в целях повышения профессионализма военных пилотов ВВС Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.
Молодые военные пилоты, в целом теоретически освоившие тактико-технические характеристики и летные возможности самолетов «Супер Мушшак» и L-39, а также прошедшие соответствующие тренировки на тренажерах, приступили к выполнению практических учебно-тренировочных полетов на этих самолетах и многоцелевых вертолетах серии "Ми".
Согласно поставленным задачам, молодые военные пилоты отрабатывают технику пилотажа, маршрутные полеты, а также парные и звеньевые полеты.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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