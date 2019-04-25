Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Великому герцогу Люксембурга (версия 2)

25 апреля 2019 13:05 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Великому герцогу Люксембурга Анри, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Крайне опечален известием о кончине Вашего отца – видного государственного деятеля, Великого Герцога Жана.

В связи с этой тяжелой утратой лично от себя и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, Вашей семье и всему народу Люксембурга", - говорится в соболезновании.

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