Владимир Путин: Россия и впредь будет прилагать усилия в направлении урегулирования конфликта (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Россия и впредь будет прикладывать усилия для решения нагорно-карабахского конфликта.

Об этом Президент России Владимир Путин сказал на встрече в Пекине с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.

"Я рад Вас видеть. Мы уже имели удовольствие друг с другом коротко переговорить, что называется, в кулуарах. Рад возможности побеседовать с Вами уже в таком, более широком составе. Мы с Вами встречаемся регулярно, имеем возможность не только обменяться мнениями, сверить часы, но и как-то скорректировать нашу совместную работу. А в целом, она идет, на мой взгляд, очень неплохо", - сказал глава российского государства.

Президент России отметил развитие торгово-экономических связей: "Мы создали даже специальный, собственно говоря, даже по Вашей инициативе, можно сказать, механизм взаимодействия в торгово-экономической сфере. На мой взгляд, эта инициатива хорошо развивается. Мы потом попросим наших коллег с российской и азербайджанской стороны высказаться на этот счет. Но в целом мы удовлетворены развитием наших отношений. Уверен, поговорим с Вами сегодня о всех аспектах нашего взаимодействия. Я очень рад Вас видеть".

Президент Владимир Путин отметил, что в том, что касается торговли, у России и Азербайджана почти на 14 процентов увеличился товарооборот в прошлом году и достиг 2,5 миллиарда долларов.

"Но и на международной повестке тоже у нас много общих вопросов. Мы договорились о том, что в августе проведем в России очередной российско-азербайджанско-иранский саммит. Так что об этом тоже поговорим", - сказал Президент России.

В ходе беседы был обсужден армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. Президент Владимир Путин заявил, что Россия, как страна-сопредседатель Минской группы, и впредь будет прилагать усилия в направлении урегулирования конфликта.

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