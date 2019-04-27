Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Решение карабахского конфликта и проблем беженцев и вынужденных переселенцев - наша самая большая задача

БАКУ /Trend/ - Карабахская проблема - самая большая проблема нашей страны, и она постоянно находится в центре внимания Президента. Решение этого конфликта и проблем наших соотечественников, ставших беженцами и вынужденными переселенцами в результате оккупации наших земель, - наша самая большая задача.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказала Первый вице-президент Мехрибан Алиева в ходе встречи с вынужденными переселенцами, размещенными в жилом комплексе "Гобу Парк", возведенном в Гарадагском районе.

"До того, как приехать сюда, я встретилась с нашими соотечественниками, размещенными в общежитии в Баку. Они живут в очень сложных, опасных условиях. Обеспечение их нормальными жилищными условиями является самой важной задачей нашего государства, Президента и лично моей задачей. В этом направлении вся необходимая работа проделана и делается. До настоящего времени более 300 тысяч наших соотечественников обеспечены жильем, возведены 103 новых поселка, городка. Городок состоит не только из домов, для него создана необходимая инфраструктура - построены школы, детские сады, проложены водяные, газовые линии, электричество, проложены асфальтовые дороги. Однако все еще есть люди, которые живут в тяжелых условиях, и мы сделаем все возможное для улучшения их жизни", - отметила Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Азербайджана отметила, что очень рада находиться сегодня в таком прекрасном поселке. "Помню, мы вместе участвовали в его открытии. Вижу, что вы живете в прекрасных, комфортных условиях. Желаю, чтобы каждый беженец и вынужденный переселенец жил именно в таких условиях. Мы добьемся этого. Я уверена в том, что для этого есть и воля, и возможности. Все эти вопросы последовательно будут находить свое решение. Иншаллах, и карабахская проблема должна найти мирное решение на основе норм и принципов международного права, наши соотечественники должны вернуться на родные земли. Пока самая основная задача Азербайджанского государства - обеспечить всех наших соотечественников нормальными жилищными условиями, работой. Поверьте, что в этой сфере проводится вся необходимая работа, предпринимаются все необходимые шаги. Это долгий, сложный процесс, требующий больших финансов. Однако все равно предпринимаются все необходимые шаги, работа в этом направлении продолжается. Есть прекрасная, хорошая, позитивная динамика. Если в 2017-2018-х годах были сданы 6126 квартир, то только в этом году будет сдано 6 тысяч квартир. То есть, это означает, что будут улучшены жилищные условия 6 тысяч семей. Я очень рада видеть каждого из вас. Если у вас есть какие-либо проблемы, просьбы, я всегда готова оказать помощь, я всегда рядом с вами", - сказала Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Азербайджана подчеркнула, что в сердце как Президента, так и в ее сердце всегда живут большое уважение, большая любовь к вынужденным переселенцам. "Решение всех проблем - сложный и длительный процесс. Необходима большая финансовая поддержка. Мы тоже хотим, чтобы проблемы были решены поскорее, чтобы в этом плане были приняты все меры. Однако вновь отмечаю, что воля есть, все проблемы будут последовательно решены. Это очень хорошо понимают все наши граждане, в частности, люди, страдающие от оккупации, конфликта, изгнанные из родных земель, потерявшие свои дома, многие годы живущие в тяжелых условиях. Поэтому помощь этим людям, вам является нашей самой главной и самой важной задачей. Знайте, что в моей деятельности самым важным, самым большим источником силы для меня является общение с вами, общение с людьми. Когда я ощущаю вашу любовь и поддержку, я становлюсь более уверенной. Для меня большая честь, что люди поддерживают меня, любят меня, верят в меня. Хочу заверить вас в том, что я оправдаю ваше доверие. Большое спасибо", - добавила Мехрибан Алиева.

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