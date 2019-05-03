Аллахшукюр Пашазаде: Азербайджан вносит важный вклад в дело построения межрелигиозного и межкультурного диалога (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Глава Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде принял гостей прошедшего в Баку V Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Как сообщает в пятницу Trend, Пашазаде подчеркнул в ходе встречи, что Азербайджан вносит важный вклад в дело построения межрелигиозного и межкультурного диалога.

Он отметил, что Азербайджан постоянно выступает в качестве принимающей стороны при проведении соответствующих международных мероприятий:

“Мы очень рады видеть вас в нашей стране. Представители различных религий живут в Азербайджане в условиях мира. Мы активно участвуем в построении межкультурного и межрелигиозного диалога. Впереди нас ожидает участие в нескольких международных мероприятиях. Мы постоянно стараемся вносить свою лепту в дело построения межкультурного диалога в мире, установления мира и стабильности”.

Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос, выразил признательность за оказанный им теплый прием. Он отметил, что каждая религия по своему прекрасна: "Сегодня мы крайне нуждаемся в сотрудничестве. Я вижу, что в Азербайджане представители разных религий проживают в условиях мира и дружбы. Азербайджан - толерантная страна. Я встретился с Президентом Азербайджана, и мы как Альянс цивилизаций продолжим наше сотрудничество с Азербайджаном. Считаю, что большое значение имеют новые инициативы. Конечно мы должны сотрудничать, чтобы решать поставленные задачи".

Другие гости также высоко оценили предоставление Азербайджаном площадки для проведения подобных форумов, и подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества в этом направлении.

Среди участников встречи были также главы разных религиозных общин Азербайджана.

Напомним, что в пятницу в Баку завершил работу пятый Всемирный форум по межкультурному диалогу под девизом «Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов». В форуме, который состоялся 2-3 мая в Баку, состоялось свыше 20 мероприятий с участием высокопоставленных официальных лиц свыше 105 стран и более 35 международных организаций. Мероприятие будет транслироваться ООН в прямом эфире на официальной интернет-странице организации.

Организаторы мероприятия – правительство Азербайджана и министерство культуры, а партнеры - ЮНЕСКО, Альянс цивилизаций ООН, Всемирная туристская организация, Совет Европы и ИСЕСКО. В дни мероприятия состоялись выставки, были организованы музыкальные программы для гостей.

В Форуме приняли участие министр иностранных дел Ганы Ширли Ботчвей, министр иностранных дел Уругвая Родольфо Нин Новоа, министр иностранных дел Гамбии Мамаду Тангара, министр культуры Черногории Александр Богданович, министр культуры Мали Раматулай Диалло, министр культуры Алжира Мерием Мердаджи, глава организации культуры и исламских связей Ирана Абузар Ибрахими Торкаман, министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Азамат Жаманкулов, министр информации и работы с молодежью Кувейта Мохаммад Насер Абдуллахи Аль- Джабри, министр внутренних дел Черногории Мевлудин Нухочич и министр образования Мьянмы Мио Тейн Ги.

(Автор: Эльчин Мехтиев . Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: )

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