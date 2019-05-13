Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Совета Европейского Союза (ФОТО)

13 мая 2019 22:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник встретился в Брюсселе с президентом Совета Европейского Союза Дональдом Туском, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Вначале было сделано совместное фото.

На встрече было выражено удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Отметив, что Азербайджан является надежным и ответственным партнером для Европейского Союза, Дональд Туск подчеркнул, что Европейский Союз высоко оценивает роль страны в регионе.

Президент Ильхам Алиев констатировал, что отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом очень успешно развиваются, и страна придает большое значение расширению этих связей.

Глава государства проинформировал президента Совета Европейского Союза Дональда Туска о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

На встрече было отмечено значение подписанного в прошлом году между Азербайджаном и Европейским Союзом документа «Приоритеты партнерства», кроме того, между сторонами состоялся обмен мнениями, касающийся соглашения о партнерстве, переговоры по которому продолжаются. В ходе беседы было особо подчеркнуто тесное сотрудничество Азербайджана с Европейским Союзом как в рамках Программы «Восточное партнерство», так и в двустороннем формате.

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