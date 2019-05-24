В Баку проходит встреча руководства парламента с членами Объединения молодежи правящей партии «Ени Азербайджан»

24 мая 2019 10:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана проходит встреча руководства парламента с членами Объединения молодежи правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), сообщает в пятницу Trend.

Во встрече принимают участие первый вице-спикер Зияфет Аскеров, вице-спикеры Бахар Мурадова и Валех Алескеров, председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов, а также официальные лица ряда государственных структур, комитетов и министерств.

На встрече запланированы выступления трех вице-спикеров с докладами по различным вопросам.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сколько потратил на оборону Азербайджан в прошлом году?
Общество 23 мая 17:11
Зияфет Аскеров: Азербайджан – страна, всегда идущая в авангарде борьбы с террором
Политика 22 мая 16:36
В Азербайджане принято важное решение в связи с иностранными студентами
Общество 21 мая 16:37
В Азербайджане предлагается изменить закон о проверках в сфере предпринимательства
Экономика 21 мая 15:00
Обсуждение бюджета Азербайджана должно организовываться в более широком составе - депутат
Экономика 21 мая 14:35
В Азербайджане изменят госпошлины на временное и постоянное проживание иностранцев
Политика 21 мая 13:24
Лента новостей
На азербайджанском рынке появятся различные сорта цейлонского чая
Бизнес 11:28
МИД Китая не стал комментировать заявление Трампа о включении Huawei в торговую сделку
Китай 11:19
Али Ахмедов: Создатели АДР гордились бы сегодняшним Азербайджаном
Точка зрения 11:06
Казахстан заявил о необходимости использования исторических транспортных путей в Азии
Бизнес 11:03
ЦБА и MasterCard будут сотрудничать в сфере цифровых платежей
Экономика 11:00
В Южной Корее в результате инцидента с эсминцем в порту погиб военный
Другие страны 10:51
Националистическая партия Турции за воинскую службу женщин в стране
Турция 10:50
Преподаватель из Польши проводит семинары для азербайджанских студентов
Общество 10:46
Ашхабад и Сеул разрабатывают проект по выпуску текстильных синтетических волокон
Бизнес 10:30