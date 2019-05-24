В Баку проходит встреча руководства парламента с членами Объединения молодежи правящей партии «Ени Азербайджан»

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана проходит встреча руководства парламента с членами Объединения молодежи правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), сообщает в пятницу Trend.

Во встрече принимают участие первый вице-спикер Зияфет Аскеров, вице-спикеры Бахар Мурадова и Валех Алескеров, председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов, а также официальные лица ряда государственных структур, комитетов и министерств.

На встрече запланированы выступления трех вице-спикеров с докладами по различным вопросам.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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