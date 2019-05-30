Азербайджан и Турция проведут учения «Нерушимое братство-2019» (ФОТО, ВИДЕО)

30 мая 2019 22:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С седьмого по 11 июня на территории Нахчыванской АР, на основании договора о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, пройдут тактические учения с боевыми стрельбами “Нерушимое братство - 2019”.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, в рамках подготовки к учениям прошла церемония обмена Государственными флагами двух братских стран.

Для участия в церемонии знаменосный взвод Отдельной общевойсковой армии направился из города Нахчыван в направлении моста “Умюд” через реку Араз у контрольно-пропускного пункта Садарак. Одновременно знаменосный взвод Турции направился из города Карс к месту встречи.

На мосту “Умюд”, после исполнения государственных гимнов двух братских стран, состоялась церемония обмена флагами .

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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