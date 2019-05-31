Принят закон об исполнении госбюджета Азербайджана на 2018 г.

31 мая 2019 14:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана в первом чтении был принят закон «Об исполнении государственного бюджета 2018 год», сообщает в пятницу Trend.

В прошлом году доходы госбюджета Азербайджана были утверждены в размере 22 508 869,7 тысячи манатов, расходы - 22 731 644,5 тысячи манатов.

Кроме того, на 1 января 2019 года свободный остаток на едином казначейском счету госбюджета составил 872 350 399 тысяч манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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