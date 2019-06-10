Посол РФ: Очередная встреча рабочей группы по демаркации российско-азербайджанской границы состоится на следующей неделе

БАКУ /Trend/ - Очередная встреча рабочей группы по демаркации российско-азербайджанской границы состоится на следующей неделе.
Об этом посол России в Азербайджане Михаил Бочарников сказал в понедельник на пресс-конференции, которая состоялась в АМИ Trend.
"В настоящее время процесс делимитации российско-азербайджанской границы завершен", - сказал он.
В рамках предстоящей встречи стороны обсудят все вопросы, связанные с демаркацией российско-азербайджанской границы, сказал посол.
(Автор: Матанат Насибова)
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