Посол РФ: Очередная встреча рабочей группы по демаркации российско-азербайджанской границы состоится на следующей неделе

БАКУ /Trend/ - Очередная встреча рабочей группы по демаркации российско-азербайджанской границы состоится на следующей неделе.

Об этом посол России в Азербайджане Михаил Бочарников сказал в понедельник на пресс-конференции, которая состоялась в АМИ Trend.

"В настоящее время процесс делимитации российско-азербайджанской границы завершен", - сказал он.

В рамках предстоящей встречи стороны обсудят все вопросы, связанные с демаркацией российско-азербайджанской границы, сказал посол.

(Автор: Матанат Насибова)

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