Депутат: 15 июня 1993 года вошло в историю Азербайджана как День национального спасения

БАКУ/Trend/ - 15 июня 1993 года вошло в историю Азербайджана как День национального спасения. Наша государственность была избавлена от угрозы исчезновения. Общенациональный лидер Гейдар Алиев, выполнил великую миссию спасения страны, защитил ее независимость, устранил социально-политически кризис, царивший в республике, и заложил фундамент экономического развития. Об этом сказала Trend ​ председатель Низаминской районной организации правящей партии «Ени Азербайджан», депутат Милли Меджлиса (парламента) Садагат Велиева.

По ее словам, сегодня торжество идеи национального спасения проявляется в устойчивом развитии нашей независимой республики, способствует укреплению авторитета Азербайджана в регионе и в мире.



Велиева напомнила, что 9 июня 1993 года по настойчивой просьбе и приглашению народа общенациональный лидер Гейдар Алиев вернулся в Баку, начав осуществление исторической миссии спасения страны от хаоса, гражданского противостояния, угрозы потери государственности.



15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджана, что вошло в историю азербайджанского народа, как День национального спасения: "Потому что преступная некомпетентность правительства НФА-Мусават, отсутствие государственной управленческой системы, безнаказанная деятельность вооруженных группировок в начале 1993 года, назревающее гражданское противостояние, подъем настроений сепаратизма и междоусобицы в различных регионах, поставили Азербайджан перед угрозой гибели. Неприкрытое присвоение государственной собственности, ее преступная продажа за границу стало обыденностью. Люди с преступным мышлением назначались на государственные посты, в стране царила безнравственность. Министр внутренних дел незаконно арестовывал людей, без решения суда освободил и вооружил 700 заключенных. Во власти грызлись за лидерство " Мусават", "Йурд", "Боз гурд", "Боз пенджеклилер" и другие мелкие группировки. Органы медиа, подконтрольные Али Керимли издевались над премьер-министром и спикером парламента, Исполнительный комитет ПНФА, приближенный к президенту, официально обвинял министров, председателя парламента в измене государству и правительству. Конечно же, с приходом к власти этих сил начался самый ужасный период новой истории Азербайджана. Именно правление тандема ПНФА-Мусават в течение года породило анархию, хаос, торжество беспредела, крах экономики и социального состояния, оккупацию наших территорий."

"В такой ситуации власть была вынуждена пригласить общенационального лидера Гейдара Алиева в Баку. Вняв настойчивым требованиям народа и многочисленным просьбам правительства, Гейдар Алиев вернулся в Баку", - сказала депутат, добавив, что спасительная миссия общенационального лидера избавила Азербайджан от распада и гибели:



"Был восстановлен порядок и положен конец грабежу, отъему собственности граждан. Была создана боеспособная армия, достигнут режим прекращения огня на Карабахском фронте, начаты переговоры по мирному урегулированию конфликта. Также была сформирована система управления, восстановлено доверие граждан к государству, подписаны нефтяные договоры, заложена основа экономического возрождения Азербайджана. Одним словом, возвращение общенационального лидера Гейдара Алиева в Азербайджан, его спасение от уничтожения и потери независимости, превращение в сильное и экономически развитое государство, стало историческим уроком государственного созидания не только для нынешних, но и для будущих поколений", - сказала Велиева.



(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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