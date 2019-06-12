В Азербайджане выделены средства на берегоукрепительные работы на реке Пенсарчай

12 июня 2019 18:17 (UTC+04:00)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по берегоукрепительным работам на реке Пенсарчай Астаринского района
Согласно распоряжению:

из средств, указанных в п.1.67 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам", утвержденного распоряжением главы государства № 890 от 15 января 2019 года, Открытому акционерному обществу Мелиорации и водного хозяйства выделить один миллион манатов на берегоукрепительные работы на реке Пенсарчай Астаринского района.

Кабинету министров поручается решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.
Министерству финансов поручается обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.
Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

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