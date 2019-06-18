Али Ахмедов о роли омбудсменов мира в деле обеспечения прав азербайджанцев-беженцев и вынужденных переселенцев

18 июня 2019 13:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан готов вносить свой вклад во все дела, беспокоящих мир, активно участвуя в этих проектах.

Об этом, выступая на XVI Бакинской международной конференции омбудсменов на тему «Роль омбудсменов в достижении Целей устойчивого развития и справедливого мира», сказал вице-премьер, заместитель председателя – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан», председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедов, сообщает во вторник Trend.

Вице-премьер отметил, что сегодня в Азербайджане отмечается День прав человека: «Ничего важнее, чем защита прав человека, нет. Для этого создаются различные институты, один из которых институт омбудсмена. Мы довольны тем, что омбудсмен Азербайджана в короткий срок сумел наладить эффективные связи с омбудсменами других стран.».

Ахмедов сказал, что глобальный проект, реализуемый сегодня ООН, предусматривает положительное изменение мира до 2030 года: «15 июля очень немного стран мира - всего 14 , одна из которых - Азербайджан представят в ООН второй отчет по устойчивому развитию».

Вице-премьер добавил, что, будучи молодым государством, Азербайджан добился большого прогресса, и граждане страны видят воочию развитие в Азербайджане. Государство реализует различные проекты , чтобы люди жили достойно.

По словам Ахмедова, одним из важных вопросов является обеспечение мира: «Устойчивого развити не может быть без надежного мира. Но, к большому сожалению, несмотря на свое миролюбие, азербайджанский более 30 лет стал одним из народов лишенных мира. Один миллион беженцев и вынужденных переселенцев - это 10 процентов населения Азербайджана. Права этих людей нарушаются 30 лет. Все попытки азербайджанской стороны добиться справедливого урегулирования нагорно-карабахского конфликта пока безрезультатны».

Вице-премьер подчеркнул, что Азербайджанское государство достойно выполняет обязательства перед этими людьми, однако вопрос соблюдения их прав остается открытым.

Ахмедов выразил надежду на то, что в связи с этим омбудсмены постараются объединить свои усилия.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США идут все еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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