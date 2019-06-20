Огтай Асадов: Вооруженные конфликты значительно ограничивают возможности сотрудничества в регионе

20 июня 2019 12:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вооруженные конфликты значительно ограничивают возможности сотрудничества в регионе. Об этом на 53-м заседании Генеральной ассамблеи Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) сказал спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Огтай Асадов, сообщает в четверг Trend.

Асадов отметил, что Азербайджан более 25 лет страдает от армянской военной агрессии и оккупации.

«Мы уверены, что вооруженные конфликты найдут скорейшее решение на основе принципов и норм международного права, в частности принципа неприкосновенности границ и территориальной целостности государств», - сказал он.

По словам спикера, проведение пленарной сессии Парламентской ассамблеи вновь, через семь лет, в Баку и посвящение ее энергетическим вопросам Черноморского региона символично. «Крупные энергетические и транспортные проекты, реализованные за прошедшие семь лет с активным участием Азербайджана, сыграли важную роль в изменении экономики региона. Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP и другие транснациональные проекты, являющиеся прекрасными примерами международного и регионального сотрудничества, играют важнейшую роль в формировании экономической карты не только региона, но и европейского континента, вносят вклад в его энергетическую безопасность", - сказал Асадов.

Он отметил, что Азербайджан придает большое значение развитию партнерства в рамках ОЧЭС и ее Парламентской ассамблеи.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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