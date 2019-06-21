Грузинская делегация покинула заседание ОЧЭС в связи с неожиданными событиями в стране - генсек

БАКУ /Trend/ - Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе вернулся в свою страну в связи с неожиданными событиями в Тбилиси.

Об этом сообщил генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Асаф Гаджиев, комментируя отъезд из Баку в Тбилиси председателя грузинского парламента Ираклия Кобахидзе и грузинской делегации, сообщает в пятницу Trend.

Напомнив, что спикер грузинского парламента находился с официальным визитом в Азербайджане, но был вынужден его прервать.

Гаджиев добавил, что грузинская делегация вчера приняла участие в открытии 53-го заседания Генассамблеи ПА ОЧЭС в Баку: «В Грузии сложилась сложная ситуация, поэтому грузинская делегация была вынуждена срочно вернуться. Но это не повлияло на работу ПА ОЧЭС. Единогласно было принято несколько документов, и отсутствие одной из стран-членов ОЧЭС не влияет на это».

Отметим, что как сообщалось ранее, акция протеста возле парламента началась на фоне скандала в высшем законодательном органе Грузии, где 20 июня российский депутат, член Коммунистической партии Сергей Гаврилов открыл сессию Межпарламентской ассамблеи. На форуме с участием 100 делегатов из 25 стран Гаврилов оказался в кресле спикера парламента Грузии в зале пленарных заседаний. Это вызвало возмущение оппозиции, которая не дала Гаврилову продолжить выступление. Депутаты партий «Европейская Грузия» и «Единое национальное движение» блокировали трибуну, и фактически сорвали мероприятие. Оппозиционеры заявили, что власти Грузии совершили акт предательства, поскольку впустили в страну и предоставили почетное место в парламенте человеку, который делал заявления в поддержку независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии) и участвовал в войне против грузин в Абхазии в 1993 году. Теперь оппозиция требует отставки Ираклия Кобахидзе с должности председателя парламента Грузии, а также отставки главы МВД и службы госбезопасности.

В настоящее время ситуация относительно спокойная. Возле здания парламента, где в ночь на пятницу митингующих разгоняли с помощью свето-шумовых гранат и водометов, идет уборка, там остается небольшое количество патрульной полиции.

Лидеры бывшей правящей партии «Единое национальное движение» анонсировали возобновление протестной акции у парламента сегодня вечером. Они обещали ознакомить общественность с подробным планом действий в течение дня.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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