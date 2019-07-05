Посол: США были, и сегодня рядом с Азербайджаном (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - США были, и сегодня находится рядом с Азербайджаном.

Как сообщает в пятницу Trend , об этом сказал посол США в Азербайджане Ли Литценбергер на мероприятии, посвященном Дню независимости США.

«США поддерживали Азербайджан с момента восстановления независимости. Более чем 25 лет назад США поддерживали Азербайджан. И сегодня, когда роль Азербайджана растет во всем мире, США рядом с Азербайджаном»,- сказал посол.

Выступая на мероприятии, заместитель министра по налогам Азербайджана Самир Шарифов сказал, что между Азербайджаном и США прочные стратегические отношения.

«Азербайджан поддерживает антитеррористические операции, проводимые США. А США, в свою очередь, демонстрирует свою поддержку международным энергетическим проектам, включая «Южный газовый коридор»»,- сказал замминистра.

Он отметил, что сегодня Азербайджан является самым крупным торговым партнером США на Южном Кавказе.

«В прошлом году взаимный товарооборот составил 860 миллионов долларов. До сегодняшнего дня прямые инвестиции со стороны США в Азербайджан составили 13,6 миллиарда доллара, а Азербайджан инвестировал в США 8,2 миллиарда доллара»,- сказал он.

Далее, Шарифов отметил, что Азербайджан возлагает большие надежды на усилия США в решении нагорно-карабахского конфликта, в рамках территориальной целостности Азербайджана.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор:Ровшан Гусейнов)

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