Азербайджан представит в США второй отчет по Целям устойчивого развития

12 июля 2019 10:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Отчет Азербайджана по достижению Целей устойчивого развития 15 июля будет представлен на конференции ООН, которая пройдет в ее штаб-квартире в Нью-Йорке, сообщает Trend.

В связи с этим вице-премьер, заместитель председателя – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), председатель Национального координационного совета по Устойчивому развитию Али Ахмедов отправился с рабочим визитом в США.

Отметим, что это второй добровольный отчет, который представит Азербайджан.

Напомним, что первый добровольный национальный отчет в ООН Азербайджан представил в июле 2017 года.

В соответствии с Резолюцией ООН от 25 сентября 2015 года определены 17 целей и 169 задач по устойчивому развитию на период 2016-2030 годы.

Для реализации данной программы указом Президента Азербайджана создан Национальный координационный совет по устойчивому развитию.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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