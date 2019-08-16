Президент Ильхам Алиев: Я уверен, что личный состав органов пограничной охраны и в будущем достойно будет выполнять свои важные обязанности в сфере охраны наших государственных границ

БАКУ/Trend/ - Я уверен, что личный состав органов пограничной охраны и в будущем достойно будет выполнять свои важные обязанности в сфере охраны наших государственных границ.

Об этом говорится в поздравлении Президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном личному составу Государственной пограничной службы по случаю 100-летнего юбилея органов пограничной охраны Азербайджана, передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.