Президент Ильхам Алиев: Я уверен, что личный состав органов пограничной охраны и в будущем достойно будет выполнять свои важные обязанности в сфере охраны наших государственных границ

16 августа 2019 19:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Я уверен, что личный состав органов пограничной охраны и в будущем достойно будет выполнять свои важные обязанности в сфере охраны наших государственных границ.

Об этом говорится в поздравлении Президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном личному составу Государственной пограничной службы по случаю 100-летнего юбилея органов пограничной охраны Азербайджана, передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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