Торговля между Азербайджаном и Китаем выросла более чем вдвое - посол

БАКУ/Trend/ - Объем двусторонней торговли с января по август достиг 1,5 миллиарда долларов, увеличившись на 104 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказала в интервью Xinhua посол Китая в Азербайджане Го Минь, передает в понедельник Trend.

«Сотрудничество в сферах торговли, энергетики, транспорта, гуманитарных и других областях принесло свои плоды», - сказала она, добавив, что в последние годы две страны на постоянной основе содействуют сотрудничеству в ряде областей, включая образование, культуру, здравоохранение, спорт и туризм.

Говоря о двустороннем сотрудничестве, Го Минь заявила, что Китай и Азербайджан имеют многообещающие перспективы в совместном осуществления проекта «Один пояс, один путь», и подчеркнула поддержку и участие Азербайджана в реализации проекта, на фоне прочного и устойчивого развития двусторонних отношений.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие во втором форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь", который состоялся в Пекине в апреле, сказала Го, добавив, что лидеры двух стран достигли важной согласованности в отношении дальнейшего развития двусторонних отношений и практического сотрудничества в различных областях.

По ее словам, Азербайджан рассматривает развитие отношений с Китаем как дипломатический приоритет.

«Китай и Азербайджан часто обменивались визитами на высоком уровне с начала этого года, и взаимное политическое доверие еще более усилилось», - сказала она.

По словам Го, две страны "обменялись визитами деятелей культуры и искусства и провели широкий спектр кинофестивалей, художественных выставок и других мероприятий, направленных на активное содействие единству, взаимопониманию и дружеским обменам между людьми".

(Автор: Мирсаид Ибрагимзаде. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.