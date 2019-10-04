Президент Ильхам Алиев наградил работников образования медалью "Терегги" (версия 2)

Добавлены подробности. (Первая версия опубликована 3 октября 2019 в 17:59)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении группы работников образования медалью "Терегги".

Согласно распоряжению, за заслуги в развитии образования в Азербайджане наградить медалью «Терегги» следующих работников образования:

Аббасова Аббаса Имран оглу

Аббасову Диляру Шабан гызы

Абдуллаеву Келмет Абдулла гызы

Агаева Сархана Шахъяддин оглу

Бабаева Фуада Полад оглу

Бахшалиева Эльбуруса Шякяралы оглу

Бахшиева Замина Шахаб оглу

Байрамова Бахтияра Мухтар оглу

Будагову Севиндж Будаг гызы

Джабарову Хаялу Рамиз гызы

Джебраилова Вахида Аллахъяр оглу

Джафарова Асифа Муса оглу

Джафарову Тамам Шамамед гызы

Джалилову Имарет Джалил гызы

Дадашева Сулеймана Игдалы оглу

Ахмедову Алию Фарман гызы

Акберову Билгеиз Исмаил гызы

Алекберову Севиндж Икрам гызы

Алиева Фирудина Исмаил оглу

Амрахову Самиру Адем гызы

Гондолову Гюнай Гаджисулейман гызы

Гейдарова Мурада Паша оглу

Габибли Самира Чингиз оглу

Ганифаеву Нигяр Али гызы

Гасанова Агиля Халгюллах оглу

Гасанова Сайяда Гафар оглу

Гасанову Шахиру Эльбрус гызы

Гусейнова Замана Салман оглу

Гусейнову Гюнеш Камал гызы

Халилову Эльнару Шамхалил гызы

Халилову Гюльнару Парвиз гызы

Халилову Рену Гасанбала гызы

Исаева Рахмана Нифталы оглу

Исламову Захиду Керем гызы

Исмайлова Малика Гусейн оглу

Исмайлова Нофеля Шахмар оглу

Кязымову Гюнель Маис гызы

Кязымову Садагат Шовкет гызы

Керимханову Телли Тельман гызы

Гарибову Шахлу Гейбат гызы

Гулиева Элмеддина Али оглу

Гулиева Ниямеддина Амир оглу

Гулиева Эльшана Эйюб оглу

Лагиджева Натига Рафиг оглу

Махарова Ибрагима Кямран оглу

Магеррамову Севиндж Нариман гызы

Магеррамову Шалалу Назим гызы

Мамедкеримову Тамару Башир гызы

Мамедова Анара Физули оглу

Мамедова Фиргата Сираджеддин оглу

Манафову Рагибу Дурсун гызы

Мусаеву Иззетханым Сейфеддин гызы

Мустафаеву Рахилю Джаннет гызы

Намазова Вугара Бахман оглу

Назарову Викторию Назаровну

Рзаеву Рену Халил гызы

Рзаеву Зибу Зияддин гызы

Сафарова Сейрана Аман оглу

Тагиева Вахида Музаффар оглу

Тагиеву Зиният Вели гызы

Талыбову Хураман Иман гызы

Велиева Рамина Масим оглу

Везирову Ираду Азер гызы

Зейналову Айну Аждар гызы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.