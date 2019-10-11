Помощник Президента: Избирательная система Азербайджана является образцом для всего мира

11 октября 2019 11:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Избирательная система Азербайджана является образцом для всего мира.

Об этом на заседании, проведенном для председателей окружных избирательных комиссий, сказал помощник Президента по территориально-организационным вопросам – заведующий отделом Зейнал Нагдалиев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, необходимо расширить агитационные работы в преддверии муниципальных выборов. Для проведения агитационной работы государством выделены необходимые финансовые средства.

Нагдалиев отметил, что избирательный процесс совершенствуется. В сравнении с предыдущими выборами число замечаний, сделанных международными наблюдателями, уменьшается: «Это говорит о том, что избирательная процедура совершенствуется, и интерес к ней растет. Условия, созданные для участковых избирательных комиссий, можно сказать, являются примером для мира».

Он добавил, что интерес к муниципальным органам на местах растет, поэтому люди стремятся выбрать лучшего кандидата.

Помощник Президента Азербайджана сказал, что представительство молодежи и женщин в муниципальных органах такое же, как и в большинстве европейских стран. Он выразил уверенность в том, на предстоящих муниципальных выборах эти показатели возрастут.

Нагдалиев отметил, что для проведения выборов очень важен процесс подготовки списка избирателей: «Сегодня нет случаев, когда кто-то не находит своего имени в списке. К нам нет претензий по составлению списка».

Он выразил уверенность в том, что и эти выборы пройдут прозрачно: «Главой государства поставлена задача прозрачного проведения выборов. Люди с большим интересом готовятся к ним. Это очень хорошее явление. Повышение этого интереса означает развитие общества».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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