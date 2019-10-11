В муниципальных выборах в Азербайджане ожидается участие более 20 тыс заключенных

11 октября 2019 13:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В муниципальных выборах в Азербайджане ожидается участие более 20 тысяч заключенных, содержащихся в пенитенциарных учреждениях.

Об этом на совещании, проведенном для председателей окружных избирательных комиссий, сказал замминистра юстиции Азер Джафаров, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, Минюст серьезно контролирует соблюдение законов в работе муниципалитетов, и административный контроль уже дает эффект: «Необходимо постараться, чтобы в муниципалитетах были представлены самые достойные кандидаты».

Джафаров добавил, что важным вопросом является обеспечение избирательного права лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях. «Министерство юстиции уже 24 года сотрудничает с ЦИК для обеспечения избирательного права заключенных. В пенитенциарных учреждениях проводится работа по наблюдения за избирательным процессом», - сказал замминистра.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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