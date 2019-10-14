В VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств также примет участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в понедельник прибыл с визитом в Азербайджан для участия в VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Как сообщает в понедельник Trend, в международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра был выстроен почетный караул.

В аэропорту премьер-министра Венгрии Виктора Орбана встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов и другие официальные лица.

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